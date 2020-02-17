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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقيع عقد تنفيذ مشروع بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة بحضرموت الإثنين 17 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا وقع رئيس شعبة الأشغال العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميدالركن مهندس حسين جازع والمدير العام لمجموعة فوتوكاد المهندس هاني بفلح، اليوم، على عقد مشروع بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة حضرموت، بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و700 ألف دولار بحضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

Advertisements ونص العقد على تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة بحضرموت بحسب المواصفات الفنية والشروط المرجعية العامة وجداول الكميات، خلال فترة 12 شهرا. وتشمل المرحلة الثانية ،تشييد المبنى الأكاديمي الذي يضم قاعة محاضرات مدرجة و16 صف دراسي و14 مختبرا و8 مكاتب وملحقات ومرافق خدمية، وكذا بناء مبنى الإدارة الذي يضم مكاتب إدارة الكلية والأقسام التابعة لها وقاعة إجتماعات كبيرة، إلى جانب بناء مبنين لسكن الطلبة وكل مبنى يتكون من 3 أدوار.

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