مصرع أكثر من 18 عنصراً حوثياً في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع أكثر من 18 عنصرا حوثيا في الجوف

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

لقى اكثر من 18 عنصراً حوثياً مصرعهم واصيب اخرين بجروح مختلفة، الأحد، اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف.

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وقال مصدر عسكري"إن أبطال الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدوا هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني"..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن مصرع أكثر من ١٨ عنصراً حوثياً وجرح آخرين.

وأضاف المصدر "أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت المليشيات خسائرفادحة في الأرواح والعتاد".