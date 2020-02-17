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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة سير عمل اللجان المالية وتوزيع 1050 مكينة خياطة في لحج
الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - لحج
ناقش اجتماع برئاسة محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، سير عمل اللجان المالية الإدارية الخاصة بمديريات المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي لسير أداء أعمال السلطات المحلية بمديريات المحافظة كافة، والحفاظ على المال العام من التلاعب و تحصيل أوعيته الإيرادية الفعلية القانونية.
وأقر الاجتماع، استعراض خلاصات التقارير النهائية للجان ، في مدة أقصاها الأسبوع المقبل لإقرارها رسمياً في دورة المكتب التنفيذي للمحافظة القادمة .
الى ذلك دشن المحافظ ووكيل وزارة الزراعة و الري لقطاع الإنتاجين النباتي والحيواني عبد الملك ناجي، مشروع توزيع مكائن خياطة لـ 1050 مستفيدة من منسوبات الجمعيات النسوية بمديريتي الحَوطَة و تُبَن.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية دعم مشاريع تحسين أوضاع المعيشية للمرأة الريفية وتطوير قدراتها.
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