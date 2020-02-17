شكرا لمتابعة خبر عن هجوم عنيف للجيش الوطني على ”مران“ مسقط رأس عبدالملك الحوثي بمشاركة واسعة لطيران التحالف (تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش الوطني ،اليوم الاحد 16 فبراير/شباط، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في منطقة ”مران“ مسقط رأس زعيم الجماعة بمحافظة صعدة (شمال اليمن)، بمساندة طيران التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي "ان الهجوم اسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر للحوثيين في تخوم جبل العقيم المطل على جبال "المسطبه والمروي" وتدمير آليات عسكرية تابعة للحوثيين.

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وأكد ”العجابي“ ان ”طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حماعة الحوثي القادمة من مديرية الظاهر، واسفر عن عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.