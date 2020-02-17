شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : شركة تيليمن تزف خبر صادم و تكشف عن السعات الدولية للانترنت خلال خمسة عشر عاما قادمة (تفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية " تيليمن "، قبل ساعات، عن السعات الدولية للانترنت خلال خمسة عشر عاما قادمة.

وقال الدكتور علي ناجي نصاري، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح صحفي، أن " تيليمن" تمتلك استثمارات في الانترنت في مسارين ممثلة بكابلين بحريين بقيمة 70 مليون دولار بهدف تحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيل الرابع والخامس.

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واشار نصاري إلى أن المسارين يؤمنوا سعة (4000) جيجا بت لكل ثانية وهذه السعة تؤمن خدمة الإنترنت لليمن لخمسة عشر عاما قادمة.

ولفت نصاري الى أن الشركة تطمح إلى تحسين أكبر لخدمات الانترنت وحل بعض الاختناقات في بعض المناطق، وسيلمس المشتركون تحسن الخدمات خلال الأسابيع القادمة.

وكانت "تيليمن" أعلنت في مؤتمر صحفي، بوقت سابق اليوم، عن أن مخاطر خروج خدمة الانترنت ماتزال قائمة. ودعت الشركة إلى تحييد خدمات الاتصالات عن الصراع وتمكين الشركة من استخدام البدائل المملوكة لها في الكابلات البحرية بعدن وتسهيل إجراءات استكمال تفريعة الكابل البحري ومحطة انزاله في الحديدة.