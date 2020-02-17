شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تزف بشرى سارة لسكان العاصمة الموقتةعدن بشأن الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتفاق جديد بين الشرعية والحوثيين هجوم عنيف للجيش الوطني على ”مران“ مسقط رأس عبدالملك الحوثي بمشاركة واسعة لطيران التحالف (تفاصيل ) وردنا الان : شركة تيليمن تزف خبر صادم و تكشف عن السعات الدولية للانترنت خلال خمسة عشر عاما قادمة (تفاصيل صادمة) المجلس الانتقالي .. يوجه دعوة هامة للسعودية

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