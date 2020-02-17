شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان فشلت بالمتاجرة بالقصف الخطأ في منطقة قبيلة بني نوف , مليشيا الحوثي بدأت بشن هجوم على معقل القبيلة ..والأخيرة تترك مجلس العزاء وتتجه للمواجهة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 12:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

ذكرت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي بدأت في الأثناء، بمهاجمة مديرية المصلوب معقل قبيلة بني نوف عبر المنازل التي استخدمتها دروع بشرية.

وأضافت مصادر "أحدث نت"، بأن معارك عنيفه اندلعت الآن في جبهة سداح بمديرية المصلوب. Advertisements وأشارت إلى مليشيا الحوثي انتهت من المتاجرة بالقصف الخطأ لطيران التحالف الذي حصل يوم أمس في منطقة قبيلة بني نوف، وبدأت بشن هجوم على معقل القبيلة. وذكرت المصادر، بأن أبناء قبيلة بني نوف توجهت من مجبر العزاء إلى الجبهات لمواجهة الحوثي ومليشياته، بمديرية المصلوب التي تشهد الان مواجهات بين الجيش الوطني والحوثيين.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان فشلت بالمتاجرة بالقصف الخطأ في منطقة قبيلة بني نوف , مليشيا الحوثي بدأت بشن هجوم على معقل القبيلة ..والأخيرة تترك مجلس العزاء وتتجه للمواجهة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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