شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن سقوط جبهة "ثرة" بيد مليشيا الحوثي ..والمركز الإعلامي للمقاومة الجنوبية يصدر بلاغ هام !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 01:13 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أصدر المركز الإعلامي للمقاومة الجنوبية في جبهة ثرة مساء اليوم بلاغاً صحفياً تناول فيه حقيقة الأوضاع في الجبهة.

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وأكد المركز أن قوات المقاومة لازالت تسيطر وبشكل كامل على مواقعها السابقة.

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مضيفاً بأن المعارك وعمليات القصف متواصلة منذ أسابيع وحتى اللحظة وازدادت حدة المواجهات مع قدوم تعزيزات للمليشيات الأمر الذي قد يمكنها من فتح مواقع قتالية جديدة.

ونفى المركز الإعلامي للجبهة بشكل قاطع جميع الأخبار المتداولة والشائعات الكاذبة التي تتحدث عن سقوط بعض المواقع بيد الميليشيات الحوثية الإيرانية.

منوها على جميع الإعلاميين والصحف والمواقع بعدم التسرع ونشر أخبار كاذبة هدفها واضح وهو دعم المليشيات معنويا.