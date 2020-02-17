شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن يمني في صنعاء امام اعين زوجتة واطفالة , والسبب ..مضغ شجرة القات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 02:39 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توفي مساء اليوم مواطن في حي حدة بالعاصمة صنعاء بسبب شجرة القات. وقال مصدر مقرب، أن المواطن خالد الشايف توفي بسبب شرغه بالقات، حيث توفي على الفور بسبب انسداد القصبة الهوائية لحظة مضغه للقات. Advertisements وأكد بأن "خالد" فارق الحياة وهو بين زوجته وأولاده، بعد محاولتهم لإسعافه الى المستشفى دون جدوى وفقا لمتابعة (أحداث نت). وذكر أن المتوفي لديه ثلاثة ذكور وأنثى.



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