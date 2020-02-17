شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .. مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي، تفاجئ الجميع وتدخل في نوبة ضحك هستيرية, والسبب ..تقرير لمراسل القناة محمد العرب في اليمن!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 01:02 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
دخلت مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي، في نوبة ضحك هستيرية، بعد تقرير لمراسل القناة محمد العرب في اليمن.
ووفقا لمتابعة (أحداث نت)، تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو أظهر فيه العرب تقريرا عن سير العمل في مشروع بناء مطار مأرب الدولي بدعم سعودي.
وعلق الناشطون على الحادثة واعتبروا نوبة الضحك الهستيرية التي أصابت المذيعة منتهى الرمحي، نتيجة لمبالغة العرب والذي يعرف بها دائما في تضخيم الأمور.
واعتبروا حديثة عن مطار مأرب وتجهيزه نكتة ساخرة، في ظل التمدد الحوثي الخطير على معظم جبهات الشرعية في مأرب والجوف.
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