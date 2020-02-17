شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..استشهاد اسرة كاملة بينهم طفل مولود لم يتجاوز عمره اسبوع ..فيديو وتفاصيل المأساة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 12:25 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

استشهد 4 مدنيين من أسرة واحدة، صباح الأحد 16 فبراير 2020، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في خط الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، إن المستشفى استقبل 4 شهداء وجريحة من أسرة واحدة انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بسيارتهم في منطقة موشج جنوب الخوخة.

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وأضافت المصادر، إن الشهداء، هم: الأب أسامة محمود باقاضي، وابنته المولودة التي لم يتجاوز عمرها أسبوعا تسنيم أسامة محمود، وزوجته نفيسه عبده، ومعاذ أحمد شعيبن، وأصيبت مريم أحمد إبراهيم.

وتواصل عبوات مليشيات الحوثي الإرهابية الناسفة حصد أرواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة في محافظة الحديدة والتي تزرعها مليشيات الحوثي بطريقة إرهابية لقتل المواطنين.

