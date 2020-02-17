شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نانسي عجرم تنهار وتدخل قبل قليل بحالة إغماء بعد سماعها هذا الخبر من المحكمة بشأن قضية مقتل الشاب السوري ..ومفاجأة حول إصابتها بالقدم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استدعت القاضية اللبنانية غادة عون، الفنانة نانسي عجرم، لسماع أقوالها في واقعة مقتل شاب سوري الجنسية في فيلا على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بناء على طلب تقدم به محامي الشاب قاسم الضيفة.

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• عـــــاجـــــل : الفنانة نانسي عجرم تنهار وتدخل قبل قليل بحالة إغماء بعد سماعها هذا الخبر من المحكمة بشأن قضية مقتل الشاب السوري ..ومفاجأة حول إصابتها بالقدم ..شاهد

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وتضمن طلب محامي القتيل الذي تقدَّم به التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم، حيث قررت القاضية ما يلي:

- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددًّا لأقوال فادي الهاشم.

- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

- التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددًا.

وفي وقت سابق أحيل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، إلى التحقيقات صباح الأحد في اتهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى محمد حسن الموسى، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتيل، اقتحم فيلا المطربة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين تنفي أسرة القتيل الأمر كله متهمة زوج الفنان بأنه قتله بعدما ذهب للمطالبة بحقوقه، إذ أنه كان يعمل لديهما.