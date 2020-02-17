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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دخلت مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي، في نوبة ضحك هستيرية، بعد تقرير لمراسل القناة محمد العرب في اليمن. وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو أظهر فيه العرب تقريرا عن سير العمل في مشروع بناء مطار مأرب الدولي بدعم سعودي. --------------------------------- شاهد ايضا : • ذئب مفترس يلتهم فتاة أمام والدها بطريقة بشعة .. شاهدو كيف كانت النهاية مروعة .."فيديو" • مذيعة قناة العربية الحسناء تدخل في موجة ضحك هستيري اثناء تقديمها نشرة الأخبار .. والسبب صادم ولا يخطر على بال أحد ..شاهد • أجمل مذيعة على قناة الجزيرة تعلن زواجها من فارس الأحلام ..والمفاجأة شاهد من يكون ! • عـــــاجـــــل : الفنانة نانسي عجرم تنهار وتدخل قبل قليل بحالة إغماء بعد سماعها هذا الخبر من المحكمة بشأن قضية مقتل الشاب السوري ..ومفاجأة حول إصابتها بالقدم ..شاهد • تعالج فقر الدم وتقضي على الضعف الجنسي بشكل نهائي .. تناول هذة الفاكهة الرخصية الثمن واللذيذة وشاهد ما الذي سيحدث لك ! Advertisements • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع عشيقها في حديقة عامه ..شاهد • فضيحة فتاة سعودية مراهقة مع خياط الملابس ..شاهد • فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد • مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو • عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد --------------------------------- وعلق الناشطون على الحادثة واعتبروا نوبة الضحك الهستيرية التي أصابت المذيعة منتهى الرمحي، نتيجة لمبالغة العرب والذي يعرف بها دائما في تضخيم الأمور. واعتبروا حديثة عن مطار مأرب وتجهيزه نكتة ساخرة، في ظل التمدد الحوثي الخطير على معظم جبهات الشرعية في مأرب والجوف.

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