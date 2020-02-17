شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل مذيعة على قناة الجزيرة تعلن زواجها من فارس الأحلام ..والمفاجأة شاهد من يكون ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبر حسابها على السناب شات، ظهرت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس برفقة والدتها في السيارة، حيث كانتا تتحدّثان عن موضوع زواجها وحياتها الشخصية، وقد فاجأت علا المتابعين بالقول: "أنا متزوّجة شغلي".

---------------------------------

شاهد ايضا :

• ذئب مفترس يلتهم فتاة أمام والدها بطريقة بشعة .. شاهدو كيف كانت النهاية مروعة .."فيديو"

• مذيعة قناة العربية الحسناء تدخل في موجة ضحك هستيري اثناء تقديمها نشرة الأخبار .. والسبب صادم ولا يخطر على بال أحد ..شاهد

• أجمل مذيعة على قناة الجزيرة تعلن زواجها من فارس الأحلام ..والمفاجأة شاهد من يكون !

• عـــــاجـــــل : الفنانة نانسي عجرم تنهار وتدخل قبل قليل بحالة إغماء بعد سماعها هذا الخبر من المحكمة بشأن قضية مقتل الشاب السوري ..ومفاجأة حول إصابتها بالقدم ..شاهد

• تعالج فقر الدم وتقضي على الضعف الجنسي بشكل نهائي .. تناول هذة الفاكهة الرخصية الثمن واللذيذة وشاهد ما الذي سيحدث لك !

• القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع عشيقها في حديقة عامه ..شاهد

Advertisements

• فضيحة فتاة سعودية مراهقة مع خياط الملابس ..شاهد

• فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد

• مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو

• عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

---------------------------------

في وقت سابق، كانت إحدى الناشطات المتابعات لعلا الفارس غردت على صورة تجمع علا مع طفل، بالقول: علا الفارس متى تزوجتي؟.. لترد عليها الأخيرة معلنة بالقول إنها تزوجت عندما كانت غافية، وهو رد يحمل نبرة سخرية.



والدة علا في سلسلة مقاطع فيديو إنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، قالت: "بنتي مش ملحقه ع معجبين وايميلات بس لسه قلبها مادق عشان تتزوج"، ووصفتها فيما بعد أنّها مثل العصفور تحب السفر والرحلات والعمل.



والمفاجأة الأكبر كانت عندما ردّت علا بالقول: "لن أتزوّج إلّا من طينة بلادي ايش ماكان يكون"، ولكنّها عادت ونوّهت بالقول أنّ معظم العرسان الأردنيين الذين يتقدّمون لها، يطلبون منها أن تمكث في المنزل وتترك عملها، وهذا ما يجعلها تفكّر في ألّا تتزوّج الآن، لأنّها سعيدة بعملها.

وكانت الفارس قدمت استقالتها من مجموعة MBC، بعد خلافات مع إدارة القناة وانضمت إلى قناة الجزيرة القطرية.