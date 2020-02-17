شكرا لمتابعة خبر عن مواطن سعودي ذهب للاستراحة ليقضي وقت سعيد..لكن امر مرعب وكارثي كان بانتظاره هناك وسبب صدمة كبيرة لكل افراد عائلته ( شاهد ما وقع له ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مواطن سعودي ذهب للاستراحة ليقضي وقت سعيد..لكن امر مرعب وكارثي كان بانتظاره هناك وسبب صدمة كبيرة لكل افراد عائلته ( شاهد ما وقع له )

2020/02/17 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سعودي ذهب للاستراحة ليقضي وقت سعيد..لكن امر مرعب وكارثي كان بانتظاره هناك وسبب صدمة كبيرة لكل افراد عائلته ( شاهد ما وقع له ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.