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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة الحوثية ترتكب خطأ قاتل وغير مقصود اثناء تصوير اسقاط الطائرة ‘‘توريندو‘‘ يفضح الخيانة الكبرى التي تعرضت لها السعودية ( صورة + فيديو )

2020/02/17 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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