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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد كيف ظهر الطيار السعودي الجريح بعد إسقاط طائرته الحربية ووقوعه أسيرا في قبضة الحوثيين ( شاهد 2 صور صادمة للسعوديين )

2020/02/17 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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