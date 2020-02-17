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صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب سوء ظن الاب.. شابة برئية ولم تفعل اي شيء يستحق العقاب، لكن شكوك والدها جعلها تدفع حياتها ثمنا لتك الشكوك وبطريقة مروعة

2020/02/17 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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