شكرا لمتابعة خبر عن انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض ويثير هلع كل سكانها وخسائر ضخمة بالملايين .. شاهد أول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض ويثير هلع كل سكانها وخسائر ضخمة بالملايين .. شاهد أول (فيديو)

تمّكن لصوص من سرقة 1.400.000 ريال بعد تفجير صراف آلي بحي السلي في العاصمة السعودية الرياض.

وتعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة الصراف.

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