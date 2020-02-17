شكرا لمتابعة خبر عن بن دغر يباغت الجميع ويوجه رسالة هامة وعاجلة للرئيس هادي وعيدروس الزبيدي اثارت جنون عبد الملك الحوثي واربكت كل حساباته ( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بن دغر يباغت الجميع ويوجه رسالة هامة وعاجلة للرئيس هادي وعيدروس الزبيدي اثارت جنون عبد الملك الحوثي واربكت كل حساباته ( نص الرسالة )

2020/02/17 الساعة 12:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن دغر يباغت الجميع ويوجه رسالة هامة وعاجلة للرئيس هادي وعيدروس الزبيدي اثارت جنون عبد الملك الحوثي واربكت كل حساباته ( نص الرسالة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.