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الحوثيون يختطفون المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء

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اختطفت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيات الحوثي اختطفت المحامي أحمد عبدالله الورقي المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن اختطاف "الروقي" جاءت على خلفية متابعته للإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان المختطف في سجون المليشيات بصنعاء.

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وأشارت إلى أن الميليشيا تواصل تهديد المحامين والحقوقيين بهدف منعهم من الدفاع عن "عقلان"  أو الحديث عن انتهاكاتها بحق جامعة العلوم والمستشفى التابع لها.

وقبل أيام عاودت مليشيا الحوثي، اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس الجامعة من منزله في صنعاء، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.

وكانت ميليشيا الحوثي استكملت أواخر يناير الماضي، السيطرة على جامعة العلوم ومستشفى الجامعة، وعينت إدارة تابعة لها، ضمن حملة لمصادرة أملاك معارضيها في العاصمة صنعاء.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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