الخنبشي يؤكد حرص الحكومة لحل الاشكاليات التي تواجه وزارة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخنبشي يؤكد حرص الحكومة لحلالاشكاليات التي تواجه وزارة الكهرباء

الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي ،حرص الحكومة ومواصلة جهودها الرامية لحل كافة الاشكاليات التي تواجه وزارة الكهرباء والطاقة والعمل بصورة تكاملية لانجاز المشاريع الكهربائية.



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جاء ذلك خلال زيارته ،اليوم، الى وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن ولقائه قيادة الوزارة ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمشاريع التطوير والتأهيل في قطاع الكهرباء وجوانب التوليد والشبكات الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة.

واستمع نائب رئيس الوزراء من وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني ،الى تقرير مفصل حول جملة المهام التي تضطلع بها الوزارة في سبيل انتظام عمل محطات التوليد في عدن وبصورة طبيعية..مشيراً الى أن الوزارة ووفقاً لخطوات مدروسة تقوم بدراسة العديد من الخيارات التي من شأنها الدفع بقطاع توليد الكهرباء نحو الافضل ،من خلال تشكيل مجلس تنظيم شؤون وأنشطة الكهرباء وتفعيله وذلك للقيام بدور رئيسي لوضع التشريعات وكذا دراسة التعرفة وفقا لاستراتيجية الطاقة ولقانون الكهرباء.

واكد وزير الكهرباء والطاقة على اهمية تفعيل الموازنة التشغيلية لمؤسسات الكهرباء في المحافظات المحررة ، لمجابهة الصيف القادم ، وكذا معالجة مشكلة الوقود لمحطات التوليد .