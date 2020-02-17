شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية زمخ ومنوخ بمحافظة حضرموت محمد مهنأ،اليوم، مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه الجوفية بالمديرية بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة.



وأوضح مدير عام المديرية أن الآبار التي تم تركيب الطاقة الشمسية لها هي بئر الوقط ويمنه وجحوف والنفيس، وتغذي مناطق متعددة في عدد من مناطق المديرية الصحراوية المترامية الأطراف..معبراً عن شكره لمحافظ المحافظة على اهتمامه بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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