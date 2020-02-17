مارتن غريفث يصل القاهرة لبحث أخر تطورات الشأن اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مارتن غريفث يصل القاهرةلبحث أخر تطوراتالشأن اليمني

الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

وصل إلى القاهرة مساء الأحد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن غريفيث، قادماً من الأردن، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة اليمنية، في ضوء جهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية.

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وصرحت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته لمصر، مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة في مصر، لاستعراض أخر التطورات على الساحة اليمنية، في ضوء ما تم التوصل إليه في الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع" .. وفق “24“.

وكان المبعوث الأممي قد وصف في وقت سابق اليوم الأحد الاتفاق على تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.