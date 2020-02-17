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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : سلطان عمان يزف مفاجأة سارة لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان .. والعمانيين يجن جنونهم .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : سلطان عمان يزف مفاجأة سارة لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان .. والعمانيين يجن جنونهم .. شاهد أعلنت سلطنة عمان، عن أول مفاجأة سارة في العهد الجديد تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى مقاليد حكم البلاد؛ خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد. وأفادت وزارة النفط والغاز في السلطنة -بحسب صحيفة "الوطن" العمانية-، بأنها اكتشفت مواقع جديدة للنفط والغاز في البلاد، بعد جهود الاستكشافات خلال الفترة الماضية. وتعزز الاكتشافات الجديدة مخزون سلطنة عمان من النفط والغاز، وتعد الأولى من نوعها في عهد السلطان هيثم بن طارق، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة في السلطنة. وأوضحت الوزارة أن شركات الاستكشاف ستبدأ العام الحالي معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية تم تحديدها، وسيتم الإعلان عن طبيعة هذه الاستكشافات. وأشارت إلى أن هنالك اتفاقيات قادمة في هذا العام وهي حاليًّا في الإجراءات النهاية قبل التوقيع عليها، والتي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب. وختمت الوزارة بالتأكيد على أن قطاع النفط والغاز حقق تقدمًا ملموسًا ومستمرًا في مجال القيمة المحلية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلية إلى ما فوق 40% في عام 2018.







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