شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 16 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

الحضرمي يلتقي رئيس الخارجية الفنلندي https://www.elyamnelaraby.com/459842/ الأسد يبحث مع مكتب الصحة احتياجات القطاع الصحي في حصوينwww.elyamnelaraby.com/459844/ "الصحة" توزع أدوية ومستلزمات طبية لمراكز العزل الخاصة بفيروس كوروناhttps://www.elyamnelaraby.com/459853/ ضبط 768 كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضيhttps://www.elyamnelaraby.com/459858/ Advertisements مأرب.. العرادة يناقش خطة استكمال مشروع المطارhttps://www.elyamnelaraby.com/459861/ انعقاد ورشة عمل تدريبية للسلطات المحلية وفرق العمل بوادي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/459869/ بيان مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب غريفث حول مباحثات الأسرىhttps://www.elyamnelaraby.com/459871/ انطلاق دوري كرة القدم لفعاليات لذكرى 24 أبريل الرابعة بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/459878/ "كوارتز" تنفذ محاضرة توعوية للفريق الهندسي لشعبة الألغام بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/459882/ الجعدي: الجنوبيون حرروا بلادهم من الحوثيين بفضل دماء الأبطالhttps://www.elyamnelaraby.com/459883/ # الحوثيين # مأرب # حضرموت # الخليج 365 # . # بيان # الألغام # ضبط # الأسد # الصحة # العربي # اليمني # الأحمر

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