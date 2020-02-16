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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: الجنوبيون حرروا بلادهم من الحوثيين بفضل دماء الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
قال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، إن رجال الجنوب حرروا أرضهم من المليشيات الحوثية ولم تعد هناك ذرة تراب واحدة تحت سيطرة الحوثيين.
وأضاف في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان أبطال الجنوب خاضوا ملاحم التحرير التي قدمها ابطال المقاومة الجنوبية ودفعوا أغلى الدماء فيها و لايزالون يبادلون التحالف العربي الوفاء بالوفاء.
وأكد الجعدي، أن أبطال الجنوب ثابتون في خنادقهم للدفاع عن المشروع العربي ضد إيران وادواتها.
واختتم مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي منشوره قائلاً : يجب على القوى المتاجرة أن تعي ذلك و تكف عن اللعب بالنار.
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