"كوارتز" تنفذ محاضرة توعوية للفريق الهندسي لشعبة الألغام بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

استضافت قيادة معسكر كوارتز صباح الأحد، الفريق الهندسي لشعبة الألغام بقيادة العميد صالح هيثم مدير الشعبة الهندسية.



وجاء ذلك بحضور الرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز والرائد مازن بن عويض أركان المعسكر والنقيب شاكر بالليل قائد النقاط الخارجية في محاضرة توعوية بخصوص المتفجرات والعبوات الناسفة .

واستعرض العميد ابومحضار انواع العبوات اللاصقة والناسفة والاحزمة الناسفة وكيفية التعامل مع الاجسام الغريبة وقدم شرح حول الأساليب التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية في حضرموت وكيفية التعامل معاها وتجنبها من اجل وقوع اقل الخسائر البشرية.

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وفي كلمته أكد على أهمية دور المواطنين في الحد من نشاطات الإرهابيين عن طريق الإبلاغ عن كل ما يثير الشك والاشتباه وعدم الاستهانة بأية معلومة للحفاظ على سلامتهم وامنهم , وكشف العميد ابومحضار عن حجم التضحية التي يقدمهما منتسبوا المنطقة العسكرية الثانية في سبيل الحفاظ على ارواح المواطنين وحماية مؤسسات الدولة من ادوات الموت التي يصنعها اعداء الحياة والانسانية.

ولفت إلى أن خطر العبوات تكمن في التخلص من العبوة الناسفة بالأساليب المبتكرة، والبحث عن الشبكة التي تعمل على تصنيعها.

بعد ذلك القى الرائد الجريري كلمة وجه فيها شكره وتقديره للعميد ابومحضار على تلك المعلومات التي من شأنها رفع كفائة منتسبي المعسكر وافساد كل المخططات الارهابية التي توقع العديد من الضحايا من المدنيين والعسكريين ، وبين خطورة الارهاب بوصفه ظاهرة عالمية تستدعي تكاتف جميع الجهود من اجل حماية البلاد

وأكد أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج مزيدا من اليقظة والحس الأمني العالي والانضباط في الأداء ، والتعامل الحازم تجاه من تسول له نفسه العبث بالسكينة العامة ، مشيراً إلى أن ماتشهده المحافظة من حالة استقرار أمني يمثل نموذجاً ناجحاً يجب البناء عليه والانطلاق نحو الأفضل.