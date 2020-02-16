انطلاق دوري كرة القدم لفعاليات لذكرى 24 أبريل الرابعة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

برعاية محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، افتتح عصر الاحد، دوري كرة القدم ضمن انشطة وفعاليات الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت 24 أبريل الذي تنظمه قيادة المنطقة العسكرية الثانية تحت إشراف شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة.



وبدأت مباراة الافتتاح بين فريق لواء الريان وفريق شعبة الاستخبارات ضمن المجموعة الأولى.

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وخلال الشوط الاول من المباراة تحفظ الفريقين على مجريات اللعب ومحاولات عديدة لتسجيل الاهداف.

وفي الدقيقة السابعة عشر اضاع لاعب فريق شعبة الاستخبارات علي البكري هدف محقق بعد انفراده من دفاع فريق لواء الريان

وقبل نهاية الشوط الاول كاد فريق لواء الريان ان يحرز هدفه الاول بتسديدة قوية تمر بجانب المرمى لينتهي الشوط الاول بدون اهداف

وفي الشوط الثاني استحوذ الفريقين على مجريات المباراة ويمر الشوط بهجمات الفريقين دون تحقيق أي اهداف للفريقين ليعلن حكم الساحة نهاية المباراة بالتعادل السلبي للفريقين دون اهداف.