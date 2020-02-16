انعقاد ورشة عمل تدريبية للسلطات المحلية وفرق العمل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

عقدت في مدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت ،اليوم ، ورشة عمل تدريبية للسلطات المحلية وفرق العمل الميدانية لمشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول التي نظمها برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق والتعاون مع إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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وتهدف الورشة الى إكساب 20 مشاركا ومشاركة من مديريتي القطن وتريم ،جملة من المعلومات والمعارف المتعلقة بمراحل وأنشطة المشروع المختلفة وتعريف طاقم العمل بالمهام المناطة بهم في هذا المشروع ، ودور السلطات المحلية في اختيار مشاريع التدخل المستهدفة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ،على أهمية العمل التشاركي بين عدد من المنظمات المحلية والبرامج والمنظمات الدولية من أجل الإرتقاء بمستوى القائمين على تقديم الخدمات الإنسانية للمستهدفين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، والتي تتطلب مزيدا من التكامل وتضافر الجهود لتخفيف معاناة المواطنين.