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عدن - ياسمين التهامي - طبول الحرب تقرع في الخليج.. ضابط جيش كويتي يطلق تحذيرًا خطيرًا من “ساعة الصفر”: “استعدوا يا عرب”





عدن - ياسمين التهامي - طبول الحرب تقرع في الخليج.. ضابط جيش كويتي يطلق تحذيرًا خطيرًا من “ساعة الصفر”: “استعدوا يا عرب” أطلق ضابط سابق بالجيش الكويتي، تحذيرًا خطيرًا للدول العربية والخليجية من الهدوء قبل العاصفة و”ساعة الصفر”، مطالبًا العرب بالاستعداد. وقال الضابط السابق والمحامي ناصر الدويلة، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الأيام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة”. وأضاف “الدويلة”: أن “توقيتات الأحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الإنتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الأوسط”. ضابط جيش كويتي يطلق تحذيرًا خطيرًا وختم الضابط السابق في الجيش الكويتي حديثه بقوله: إن “من العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان.. فاستعدوا يا عرب”. وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن”، والتي أعطت إسرائيل الحق في إقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين. ورفضت الشعوب العربية “صفقة القرن”، فيما أيدتها بعض الأنظمة العربية التي تطبع من تحت الطاولة مع إسرائيل وتؤيد كذلك خطوة “ترامب”، وهو الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في الشارع العربي. الايام حبلى بالاحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيليه والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان فاستعدوا ياعرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 16, 2020 speakol







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