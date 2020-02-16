شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : اللواء امين العكيمي .. يخرج من صمته ويفصح عن آخر المستجدات في محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار مستمر للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي مساء اليوم الاحد اخر تحديث وردنا الان : الصين تعلن الحرب النووية على أمريكا وتتوعد بمسح واشنطن من على وجه الأرض وتتهمها رسميا بالوقوف وراء فيروس كورونا تعليق عاجل ومفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل رفيق الحريري عاجل : مقتل الحارس الشخصي لـ عبدالملك الحوثي (الاسم الصورة)

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