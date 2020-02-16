شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إطلاق سراح "ناصر" شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 11:33 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مسئول مطلع أن اتفاقاً لتبادل الأسرى بين الشرعية والمليشيات الحوثية يشمل في مرحلته الأولى إطلاق سراح "ناصر" شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال، إن الاتفاق الذي تضمن أكثر من 1400 أسير في مرحلته الأولى يتضمن إطلاق سراح أحد الأربعة المسؤولين الكبار، الذين ذكرهم تقرير خبراء مجلس الأمن، والمعتقلين لدى المليشيات الحوثية.

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وأكد أن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي هو المقصود في هذه المرحلة.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان مشترك، عن موافقة المندوبين الذين يمثلون أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لاستكمال أول تبادل رسمي واسع النطاق للأسرى منذ بداية النزاع.

وقال بيان مشترك حول نتائج الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى، إن ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين وافقوا على خطة مفصلة لاستكمال أول تبادل رسمي واسع النطاق للأسرى منذ بداية النزاع. وأضاف، "في ختام اجتماع استمر سبعة أيام قرر الطرفان، اليوم الأحد، البدء فوراً بتبادل القوائم للإصدار القادم"، مشدداً على أن "هذه خطوة نحو الوفاء بالتزام الأطراف بالإفراج التدريجي عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع وفقًا لاتفاقية استكهولم".

