شكرا لقرائتكم خبر عن رد صاعق ومهين من اللواء جواس على تطاول اعلامية اماراتية مقربة من بن زايد على قيادات جنوبية وانتقادها للسعودية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 11:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر قائد محور " العند " اللواء " جواس " تغريدة علق فيها على تغريدة سابقة للإعلامية الإماراتية " نورا المطيري " شككت فيها بخروج مظاهرات منددة ورافضة " للفتنة " ومنتقده للتهاون السعودي في التعامل مع انتهاكات وممارسات ميلشيا " الإنتقالي"

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" اليمني اليوم " ينشر نص هذه نورا المطيزي عقل فارغ وكاذب وبومه تردد الصوت المرسل لها اذا فيها عقل وفطنه فان تحليليها ساذج كاذب وكل الحاضرين انتقالي اعرفهم ولا علاقة لفادي وعادي وأجدادي

نورا المطيري @Noura_Almoteari

"مصادر تؤكد أن عصابة فادي باعوم، الممول من قطر وإيران وحزب الله، قد انتجت هذا الفيديو المضحك، لتصوير أن الجنوبيين يرفضون السعودية وإيقاع الفتنة! من المعروف أن الأطقم الحمراء هي للإخونج الفاسدين في مأرب وليس لها أي وجود في عدن.

#السعودية_والجنوب_معا_أبدا

