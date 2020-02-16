شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي يفاجئ الجميع بتصريح يكشف المشهد الحربي وحقيقة الوضع العام في الجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/16 الساعة 10:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي أن محافظة الجوف بخير وستظل كذلك بفضل تضحيات الجيش الوطني ولا صحة لشائعات الحوثي التي يغرر بها اتباعه للزج بهم في أتون معارك خاسرة .

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وقال اللواء أمين العكيمي أن معركة الجيش الوطني اليوم في نطاق محافظة صنعاء مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في السلسة الجبلية جنوب غرب الغيل وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب.



وثمن محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي موقف المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للجيش الوطني واستهدافها المستمر لآليات وتجمعات الميليشيا مما الحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووجه العكيمي رسالته للمواطنين القابعين تحت سيطرة الانقلاب في أن يحافظوا على أبناءهم وأن لا ينخدعوا بمزاعم الميليشيات وانتصارتها الوهمية التي تسعى من خلالها إلى جر ابناء الناس الى محارقها في جبهات الجوف مضيفا أن الشيء الوحيد الذي ستلاقيه الميليشيات ومن وقف معها هو الموت فقط .

