شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. سلطان عمان يصدر قرار كارثي و صادم للمواطنيين .. والعمانيون يخرجون للشوارع مطالبه بالغاءة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان، اليوم السبت أن بلاده تؤيد قرار متعلق بالنفط بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال "الرمحي": "سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية (لأوبك+) من أجل التوصّل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج، حيث تقوم (أوبك+) بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".

واقترحت يوم الخميس، لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها (أوبك+) خفضًا مؤقتًا يبلغ 600 ألف برميل يوميًّا.

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ويبحث المنتجون في (أوبك+) حاليًّا ما إذا كانوا سيجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس/آذار القادم.

وكان تقرير نشرته صحيفة "أثير" العمانية، أفاد بأن أسعار النفط المتذبذبة تشكّل قلقًا كبيرًا على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، خصوصًا بعد انخفاض سعر نفط عمان إلى بداية الخمسينات، وبلوغه إلى ما دون 58 دولارًا، وهو سعر متوسط البرميل المحتسب بموازنة السنة المالية الحالية 2020م.

وأشار التقرير إلى أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية هو 2.5 مليار ريال عماني، بعد أن تم احتساب سعر النفط بمتوسط سعر (58) دولارًا وذلك للاستمرار في نهج التحفظ في ظل عدم استقرار أسعار النفط.

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