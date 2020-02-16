شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع عشيقها في حديقة عامه ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميرة خليجية، بعد ضبطها متلبسة بممارسة الجنس مع شاب أمريكي في حديقة عمومية بباريس، وفقا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بأميرة بحرينية، تم ضبطها متلبسة من قبل عناصر الأمن الفرنسي، داخل حديقة عمومية بباريس وهي تمارس الجنس مع شاب أمريكي من ذوي البشرة السمراء، كما تبين أنهما كانا في حالة سكر طافح.

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وقامت عناصر الأمن الفرنسي بإلقاء القبض على الأميرة وصديقها الأمريكي، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بعد أن استرجعت الأميرة وعيها، اتصلت بسفارة بلادها التي عملت على إخراجها وإعادتها إلى مقر إقامتها بالعاصمة الفرنسية.

وحسب الأخبار التي تم تداولها بخصوص هذه الواقعة، فإن الأميرة البحرينية كانت تقضي عطلة سياحية رفقة أسرتها بفرنسا.