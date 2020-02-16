تفاصيل ما يحدث الأن في مارب ..وحقيقة انسحاب ثلاثة الوية من جبهات القتال

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفت مصادر عسكرية مطلعة ما تردد عن انسحاب وحدات من الجيش الوطني ومجاميع قبلية مساندة من عدة جبهات بمأرب احتجاجا على التغيرات الاخيرة في صفوف قيادة الالوية. --------------------------------- شاهد ايضا : • تعالج فقر الدم وتقضي على الضعف الجنسي بشكل نهائي .. تناول هذة الفاكهة الرخصية الثمن واللذيذة وشاهد ما الذي سيحدث لك ! • فضيحة فتاة سعودية مراهقة مع خياط الملابس ..شاهد • فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد • مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو Advertisements • عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • عاجل : طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها • أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد • عاجـــل : تطورات طارئة في قضية مقتل الشاب السوري بفيلا نانسي عجرم .. أخيرا القاضية تقول كلمة الفصل وتقطع كل التكهنات ..شاهد --------------------------------- واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن ما تردد عن انسحاب قوات تابعة للألوية "141-29- 133" ومغادرتها مواقعها في مواقع القتال المتقدمة مع صنعاء لاأساس له من الصحة ولا يزيد عن كونها تسريبات يتم الترويج لها من قبل الحوثيين بهدف اثارة الشكوك وهو امر اعتيد حدوثه .

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