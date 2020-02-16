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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بعد فشلها في عملية التوطين ..قطر تفتح ابوابها لليمنيين داخل اليمن وخارجها لشغر هذه الوظائف فقط لأصحاب هذه المهنة



أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر عن نيتها استقطاب نحو 300 معلماً ومعلمة في عدة تخصصات من عدة دول عربية . وستقوم لجنة المقابلات الخارجية التي شكلتها الوزارة، بإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظيفة، عقب الانتهاء من الإعلانات في الدول المستهدفة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. بعد فشلها في عملية التوطين: قطر تفتح ابوابها لليمنيين داخل اليمن وخارجها لشغر هذه الوظائف فقط لأصحاب هذه المهنة أمير سعودي يباغت ولي العهد السعودي ويتحدث عن "جثة خاشقجي".. ومذيع بـقناة الجزيرة القطرية يتحدث عن الاكياس البلاستيكية المرعبة ويكشف الحقيقة ( صورة ) ضابط خليجي كبير يباغت كل دول مجلس التعاون ويرعب حكامها بالكشف عن العاصفة القادمة التي ستدمر الجميع وتقلب الامور رأسا على عقب ( صورة ) Advertisements هل تريد شباب وحيوية وفحولة تشبه فحولة الحصان وجسم خال من الامراض الصيفية والشتوية..عليك ان تقوم بهذه الخطوة السهلة والبسيطة عندما تستيقظ من نومك ورد للتو.. انسحاب للجيش الوطني في مأرب، ووزير الدفاع المقدشي يباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون القائد العسكري صغير بن عزيز ودفعه لترك جبهات القتال شاهد كيف حاول طفل صغير وبريء الدفاع عن نفسه للبقاء حيا، لكن الاب والام قتلاه بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( 2 صور تبكي حتى اصحاب القلوب المتحجرة ) خطأ سعودي يتسبب في مجزرة مروعة تثير جنون محافظ الجوف الشيخ امين العكيمي وتغضب كل قبائلها، والعكيمي يستجير بالشيخ سلطان العرادة وأوضحت أن هناك نحو 800 شاغر لمعلمين ومعلمات في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل.

وسيتم تعبئة 500 شاغر من الخريجين القطريين، على ان يتم استقطاب 300 معلم ومعلمة جدد من الخارج.

وأشارت الى ان الوزارة تسعى إلى توطين مهنة التدريس في قطر بنسبة 80 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يتم تعبئة الشواغر بالإعتماد على الكوادر المحلية قدر المستطاع، حتى تنخفض نسبة المعلمين المستقطبين من الخارج إلى 20 بالمائة مستقبلاً، وتقنين الاحتياجات وقصرها على بعض التخصصات النادرة، منها التربية الخاصة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

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