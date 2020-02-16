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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير سعودي يباغت ولي العهد السعودي ويتحدث عن "جثة خاشقجي".. ومذيع بـقناة الجزيرة القطرية يتحدث عن الاكياس البلاستيكية المرعبة ويكشف الحقيقة ( صورة )

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