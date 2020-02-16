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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط خليجي كبير يباغت كل دول مجلس التعاون ويرعب حكامها بالكشف عن العاصفة القادمة التي ستدمر الجميع وتقلب الامور رأسا على عقب ( صورة )

أطلق ضابط سابق بالجيش الكويتي، تحذيرًا خطيرًا للدول العربية والخليجية من الهدوء قبل العاصفة و"ساعة الصفر"، مطالبًا العرب بالاستعداد. وقال الضابط السابق والمحامي ناصر الدويلة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الأيام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. بعد فشلها في عملية التوطين: قطر تفتح ابوابها لليمنيين داخل اليمن وخارجها لشغر هذه الوظائف فقط لأصحاب هذه المهنة أمير سعودي يباغت ولي العهد السعودي ويتحدث عن "جثة خاشقجي".. ومذيع بـقناة الجزيرة القطرية يتحدث عن الاكياس البلاستيكية المرعبة ويكشف الحقيقة ( صورة ) ضابط خليجي كبير يباغت كل دول مجلس التعاون ويرعب حكامها بالكشف عن العاصفة القادمة التي ستدمر الجميع وتقلب الامور رأسا على عقب ( صورة ) Advertisements هل تريد شباب وحيوية وفحولة تشبه فحولة الحصان وجسم خال من الامراض الصيفية والشتوية..عليك ان تقوم بهذه الخطوة السهلة والبسيطة عندما تستيقظ من نومك ورد للتو.. انسحاب للجيش الوطني في مأرب، ووزير الدفاع المقدشي يباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون القائد العسكري صغير بن عزيز ودفعه لترك جبهات القتال شاهد كيف حاول طفل صغير وبريء الدفاع عن نفسه للبقاء حيا، لكن الاب والام قتلاه بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( 2 صور تبكي حتى اصحاب القلوب المتحجرة ) خطأ سعودي يتسبب في مجزرة مروعة تثير جنون محافظ الجوف الشيخ امين العكيمي وتغضب كل قبائلها، والعكيمي يستجير بالشيخ سلطان العرادة وأضاف "الدويلة": أن "توقيتات الأحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الإنتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الأوسط". وختم الضابط السابق في الجيش الكويتي حديثه بقوله: إن "من العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان.. فاستعدوا يا عرب". وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم "صفقة القرن"، والتي أعطت إسرائيل الحق في إقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين.

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