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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. انسحاب للجيش الوطني في مأرب، ووزير الدفاع المقدشي يباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون القائد العسكري صغير بن عزيز ودفعه لترك جبهات القتال

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