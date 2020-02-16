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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد كيف حاول طفل صغير وبريء الدفاع عن نفسه للبقاء حيا، لكن الاب والام قتلاه بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( 2 صور تبكي حتى اصحاب القلوب المتحجرة )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف حاول طفل صغير وبريء الدفاع عن نفسه للبقاء حيا، لكن الاب والام قتلاه بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( 2 صور تبكي حتى اصحاب القلوب المتحجرة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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