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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطأ سعودي يتسبب في مجزرة مروعة تثير جنون محافظ الجوف الشيخ امين العكيمي وتغضب كل قبائلها، والعكيمي يستجير بالشيخ سلطان العرادة

كشفت مصادر مطلعة أن محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي رفض رفضاً قاطعاً طلباً سعودياً بشأن شراء دماء قبيلة بني نوف – دهم التي قتل من أبنائها أكثر من 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجرح 19 آخرين إثر استهداف التحالف بغارة جوية لتجمعهم عند حطام الطائرة الحربية التورنيدو التي أسقطتها مليشيا الحوثي مثلما أعلنت عدد من وسائل الإعلام مساء الجمعة بمديرية المصلوب. وأكدت المصادر أن الرياض تضغط على العكيمي للتفاهم مع قبائل الجوف التي تجاوبت مع داعي النكف القبلي الذي دعت له بني نوف لمواجهة السعودية بعد اتهامها بقصف هذا التجمع. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. بعد فشلها في عملية التوطين: قطر تفتح ابوابها لليمنيين داخل اليمن وخارجها لشغر هذه الوظائف فقط لأصحاب هذه المهنة أمير سعودي يباغت ولي العهد السعودي ويتحدث عن "جثة خاشقجي".. ومذيع بـقناة الجزيرة القطرية يتحدث عن الاكياس البلاستيكية المرعبة ويكشف الحقيقة ( صورة ) Advertisements ضابط خليجي كبير يباغت كل دول مجلس التعاون ويرعب حكامها بالكشف عن العاصفة القادمة التي ستدمر الجميع وتقلب الامور رأسا على عقب ( صورة ) هل تريد شباب وحيوية وفحولة تشبه فحولة الحصان وجسم خال من الامراض الصيفية والشتوية..عليك ان تقوم بهذه الخطوة السهلة والبسيطة عندما تستيقظ من نومك ورد للتو.. انسحاب للجيش الوطني في مأرب، ووزير الدفاع المقدشي يباغت الجميع بقرار خطير اثار جنون القائد العسكري صغير بن عزيز ودفعه لترك جبهات القتال شاهد كيف حاول طفل صغير وبريء الدفاع عن نفسه للبقاء حيا، لكن الاب والام قتلاه بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( 2 صور تبكي حتى اصحاب القلوب المتحجرة ) خطأ سعودي يتسبب في مجزرة مروعة تثير جنون محافظ الجوف الشيخ امين العكيمي وتغضب كل قبائلها، والعكيمي يستجير بالشيخ سلطان العرادة وكشفت مصادر أن محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي قد غادر مدينة الحزم وبات في مكان آمن في محافظة مأرب

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