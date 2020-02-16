"الصحة" توزع أدوية ومستلزمات طبية لمراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

وزعت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز العزل الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة كورونا وفقاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم.



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وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، إنه تم توزيع الدفعة الأولى من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والتجهيزات الفنية لمجابهة فيروس كورونا بمركزي العزل في عدن وسيئون، وستليها خلال الأيام المقبلة توزيع دفعة أخری لبقية المراكز.

وأضاف الوليدي: أن وزارة الصحة قد قامت بتجهيز عدد من مراكز العزل في عدن وسيئون والمكلا والمهرة وسقطری تحسباً لأي طارئ لاسمح الله، وأن الوزارة تعمل علی إعداد خطة الحشد المجتمعي والتوعية، وخطة أخری لتدريب الكادر العامل بالمنافذ في كيفية التعامل مع الحالات المحتمل إصابتها أو المشتبه بإصابتها بالمرض .. مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية ومنها وزارات النقل والتربية والتعليم والأوقاف والمياه والبيئة لمواجهة المرض.

وأثنى علی جهود الإدارات المختصة بوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات في سبيل رفع الجاهزية والتيقظ واستنفار فرق الاستجابة الأولية في المنافذ لمنع وصول أي حاله مصابة أو مشتبه بإصابتها بالمرض .. مؤكدا عدم تسجيل أي حالة مصابة بكورونا في بلادنا حتی الآن .. داعيا الكوادر الطبية إلی العمل بنفس المعنويات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في بلادنا إلی تقديم الدعم اللازم بالأدوية والمستلزمات الطبية للحد من تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا.