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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسد يبحث مع مكتب الصحة احتياجات القطاع الصحي في حصوين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
بحث مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد مع مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بالمحافظة عوض مبارك صباح اليوم احتياجات مديرية حصوين في الجانب الصحي و اهم الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة و السكان بالمديرية .
و في مستهل اللقاء الذي عقد بمكتب مدير عام الصحة و السكان بالمحافظة و بحضور مدير مكتب الصحة بحصوين الأستاذ/أحمد سعد الأسد و كذا الأستاذ/ محمد سعد قطام مدير الشؤون المالية و الإدارية بمكتب الصحة في المديرية ، عبر الأستاذ عوض مبارك عن شكره لقيادة السلطة المحلية بحصوين و ماتقدمه من دعم و تسهيلات لمكتب الصحة بالمديرية .
و كرس اللقاء لمناقشة المشكلات و الصعوبات التي تعاني منها مديرية حصوين في الجانب الصحي خصوصا فيما يتعلق بتوفير الكادر الصحي و النقص الحاصل في بعض الأجهزة الطبية اللازمة في المرافق الصحية بالمديرية .
هذا وابدى مدير عام مكتب الصحة استعداده للعمل على تلبية تلك المطالب بحسب الامكانيات المتوفرة و متابعة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها مكاتب الصحة بعموم مديريات المحافظة.
و في ختام اللقاء عبر مدير عام مديرية حصوين عن شكره لقيادة مكتب الصحة ممثلة بالأستاذ عوض مبارك و جميع موظفي المكتب مشيدا بالجهود المبذولة من قبلهم في سبيل تحسين الوضع الصحي العام بالمحافظة .
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