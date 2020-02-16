استهداف حوثي على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الارهابية عملياتها الإجرامية ضد المواطنين بمحافظة الحديدة ضمن مسلسل خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قامت باستهداف منازل المواطنين في مدينة حيس بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة كما قامت بعملية استهداف مماثلة لمنازل المواطنين في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا. Advertisements واضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي ادى الى اضرار بمنازل المواطنين ونشر الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء. وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية التي سهلت تحركاتها لنقل مقاتليها وعتادهم الثقيل الى جبهات الحديدة في شن عمليات قصف على منازل المواطنين في محافظة الحديدة.

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