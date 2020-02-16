الوزير دماج يفتتح مركز الموروث الشعبي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

افتتح وزير الثقافة مروان دماج ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم مركز الموروث الشعبي الحضرمي التابع لمكتب الثقافة.



وقدم مدير مكتب الثقافة احمد بن دويس شرح عن محتويات المركز من اللوحات والرسومات التعبيرية لعدد من شعراء ومغنيي الدان الحضرمي وكتيبات تضم نصوص شعرية مغناة وكذلك نماذج من أصوات الدان الحضرمي والاغاني الشعبية المسجلة في أشرطة الكاسيت وغيرها من أشكال الموروث الشعبي.

وسيتولى المركز جمع وتوثيق جميع مكونات أنماط الموروث الشعبي الحضرمي والقيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بذلك وإقامة العلاقات مع المؤسسات والمراكز المماثلة لعملة داخليا وخارجيا، ورفد الثقافة اليمنية والعربية والانسانية بمعطى ثقافي هام تمتد جذوره الى أعماق التاريخ الانساني.

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حضر افتتاح المركز رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور ووكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي وعدد من المسئولين.

الى ذلك اطلع وزير الثقافة اليوم على نشاط ودور حافة سحيل سيئون في مجال الحفاظ الموروث الشعبي وتقديم الخدمات الاجتماعية لسكان الحافة.

واستمع من مقدم الحافة عمر ديان الى شرح عن الدور الذي تقوم به الحافة وخدماتها في أوساط سكان حيي السحيل وشحوح ومنطقة عيديد بمدينة سيئون في الافراح والاتراح ومساهمتها في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا التي تهم الجوانب الصحية والتربوية والاجتماعية والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي وكل ما من شأنه للصالح العام.

كما تعرف الوزير على إمكانيات قناة حافة سحيل سيئون الارضية الرقمية المحلية والدور التوعوي الذي تقوم به منذ انطلاق بثها المحلي في أواخر العام الماضي 2019م.