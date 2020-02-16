شاهد.. مسؤولة بجامعة عدن ترقص مع طلابها.. والمغردون بين إشادة وانتقاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

تداول مغردون مقطع فيديو لامراة تشغل منصب نائب عميد كلية الآداب، بجامعة عدن، تدعى الدكتورة إلهام باشراحيل، وهي ترقص مع طلابها خلال حفل خيري أقيم في وقت سابق بمبنى الكلية، مسببا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مخلفا جدلا واسعا، بين من أشاد بتصرف باشراحيل، وآخرين اعتبروا أن ظهورها لا يتماشى وصفتها كأستاذة جامعية .. وفق “إرم نيوز“.

وفي تعليقه على الفيديو تساءل مغرد سعودي يدعى ناصر، على موقع تويتر، عن ردة فعل طلاب باشراحيل قائلًا :“هل نقص قدرها أم زاد لدى طلابها؟“.

وتوالت ردود المعلقين على هذا التساؤل تباعا، إذ قالت الناشطة السعودية، إيمان الشمّري: ”هذا الظهور دليل أنها في هذه اللحظة لا تتعامل بمسماها الوظيفي وتتعالى.. أنا أشوف إنها تمتلك إنسانية تفصل بين متى تستخدم منصبها ومتى تكون إنسانة“.

ورأى الناشط، محمد قاسم، أن نائب العميد هذه ”بمقام الأم، ومع فرحة أبنائها تشاركهم“، وقال: ”هذه المرأة الأكاديمية لها بصمة كبيرة في عدن وأخلاقها رفيعة جدا.. اعتقد قدرها زاد عند الناس الراقية والذين يعرفون التواضع“.

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بدورها قالت الناشطة السعودية إيما، ”درست المرحلة الجامعية في اليمن، وخلال فترة دراستي في اليمن عرفت أين تكمن السعادة الحقيقية“.

وأضافت: ”طبعا أهم شيء تعلمته من الشعب التواضع، كنت مغرورة جدا جدا عشت وشفت بساطة العيش كيف الناس سعيدة بالرغم ما تملك حاجه وتفتح بيوتها للغريب قبل القريب“.

وعلقت أخرى تدعى عبير، قائلة: ”رائعة هذه السيدة رغم تقاليد بلادها تحاول أن تضفي شيئا من الطبيعية و التلقائية على اللقاء“، في حين قال ناشط يدعى هاني، إن ”هذا التصرف كسر جزءا كبيرا من الحواجز ليبقى الاحترام“.

على الجانب الآخر، قال الناشط المالكي: ”العميدة ينبغي أن تنزه نفسها عن الرقص في وسط الاختلاط، ولو كان (الرقص) بين البنات قد يتجاوز عنه“.

وأضاف المالكي: ”بعض هؤلاء الطلاب فسقة وسفلة والرقص معهم يجعل العميدة في موقف محرج أمام الناس، والناس لا ترحم“.

بدوره انتقد الناشط اليمني رياض ناجي، ظهور نائبة العميد وهي ترقص مع طلابها قائلا: ”الجامعة صرح علمي.. هذا صرح للتعليم وليس للهز ورقص“.