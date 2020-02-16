مصدر "لليمن العربي": نطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد الأحوال المدنية في مديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

الخليج 365 - بكر محسن

تفاقمت معاناة سكان مديرية حجر غربي المكلا، والمناطق المجاورة لها في استخراج بطائق الهوية مؤخرا.



وكشف مصدر "لليمن العربي" أن سكان المناطق المجاورة باتوا يتجرعون ويلات السفر للمديرية ويتحملون خسائر مالية، لغرض استخراج البطاقة الشخصية، ويتعذر عليهم ذلك بسبب مماطلات الموظفين وتأخرهم في الحضور عن العمل.

وقال المصدر: "على مدى اسبوع كامل تدافق المواطنون الى قسم الاحول المدنية بالمديرية في ظاهرة غير مسبوقة لاستخراج البطاقة الشخصية من مختلف مناطق المديرية، وتحمل المواطن اعباء كبيره جراء التنقل من مسافات طويلة بمبالغ باهضة والبعض منهم انجز معاملته بشق الانفس والبعض الاخر لم يحالفه الحظ، إذ اصبح استخرج البطاقة الشخصية حديث الساعة في كافة المجالس هذه الايام".

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وأضاف المصدر "لليمن العربي": "تجد الكل يتكلم وبحرقة عن هذه المعاناة الذي اثقلت من كاهل المواطن".

وتابع المصدر: "استمعت لحديث بعض المواطنين الذي قدموا من مناطق بعيدة، ووجدت أن منهم من خسر اكثر من عشرة الاف ريال ولم يتوفق عن نضاله، ناهيك عن انقطاعه عن عمله لعدة ايام وتحمل عناء السفر دون فائدة".

وأوضح المصدر بالقول: "وآخرين ذكروا لي انهم للمرة الثانية على التوالي قدموا من مناطقهم، ولم يتوفقوا في استخراج بطائقهم الشخصية".

وتساءل المصدر: "ماهي الحلول لتخفيف عبء المواطن؟ وهل من جهات مسؤولة تقف امام هذه الظاهرة، وتبحث الاسباب وتضع لها حلولا مناسبة تسهل للمواطن الحصول على بطاقة الهوية، أم ان السبب هو عدم التنظيم؟ ام هناك اسبابا اخرى بحاجة لبحثها مع جهات الاختصاص؟" .. مناشدا الجهات المعنية وذات العلاقة بالتدخل لحل هذه المشكلة للحد من تفاقمها في أقرب وقت ممكن.